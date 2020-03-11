Врачи обвинили во вспышке коклюша отказ от прививок

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибо рассказал, что происходящее никак не связано с мутацией бактерий. Главная причина — отказ от вакцинирования.

«Прививаясь, мы боремся не столько с палочкой, сколько с токсином, чтобы не было токсикации организма», — пояснил он.

Также врач сообщил, что прививаться необходимо, так как болезнь может перетечь в стадию, приводящую к летальному исходу.