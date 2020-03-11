Врачи обвинили во вспышке коклюша отказ от прививок
Врачи назвали причины роста заболеваний коклюшем в России. Количество заболевших в 2020 году выросло на 40%, и виноваты в этом родители, которые отказались прививать детей. Так считают медики. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибо рассказал, что происходящее никак не связано с мутацией бактерий. Главная причина — отказ от вакцинирования.
«Прививаясь, мы боремся не столько с палочкой, сколько с токсином, чтобы не было токсикации организма», — пояснил он.
Также врач сообщил, что прививаться необходимо, так как болезнь может перетечь в стадию, приводящую к летальному исходу.