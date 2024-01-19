Здоровье 19 января 2024, 18:19 Врачи объяснили, почему женщины сильнее мужчин мерзнут на холоде Patient: женщины сильнее мужчин мерзнут на холоде из-за особенности организма РИА «Новости»

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У женщин отмечается повышенная чувствительность к холоду, по сравнению с мужчинами из-за особенностей организма. Об этом журналу Patient заявили терапевт Сара Джарвис и профессор прикладной физиологии Майк Типтон

По словам Типтон, у женщин более чувствительные сосуды и на 10% больше жира, чем у мужчин. Жировая прослойка защищает внутренние органы от низких температур, но изолирует кожу от внутреннего тепла тела. Именно поэтому женщины быстрее замерзают на улице и медленно согреваются в теплом помещении.

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Врачи отметили, что пациенты с заболеваниями щитовидной железы также чувствительны к холоду. Такой симптом характерен для людей с синдромом Рейно. Джарвис пояснила, что под воздействием низкой температуры у пациентов возникает спазм сосудов рук.

Специалисты порекомендовали в холодную погоду надевать многослойную одежду, а не один теплый свитер. Именно многослойность помогает телу удерживать тепло, пояснили они.

Врач Александр Умнов предупредил любителей нырять в прорубь на Крещение об опасности для организма. По его словам, прыжок в ледяную воду может вызвать спазм коронарных сосудов.