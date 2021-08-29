Врачи объяснили, почему опасно каждый день пить мясной бульон

Бульоны считаются полезным средством для восстановления после болезни или операции, но употреблять их каждый день нежелательно. Почему это так, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

Медик назвал три основных причины, по которым не стоит каждый день пить говяжий или куриный бульон. Во-первых, постоянные жиры могут привести к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Доказано, что многие болезни цивилизации — атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты — связаны с постоянным употреблением насыщенных жирных кислот, то есть животных жиров. Одна из наиболее действенных рекомендаций — сокращение в рационе животных жиров, в том числе бульонов», — сказал Бобровский.

Еще одна опасность в том, что заметить негативно влияние мясных жиров на здоровье можно слишком поздно. Некоторые заболевания могут развиваться годами и не давать о себе знать.

Третья причина — бульоны могут спровоцировать обострение хронических болезней. Например, подагры, панкреатита.

Медик отметил, что такие риски связаны именно с мясными бульонами. Рыбные гораздо менее вредны, а к овощным все предостережения не имеют никакого отношения.

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