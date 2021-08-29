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    29 августа 2021, 03:30

    Врачи объяснили, почему опасно каждый день пить мясной бульон

    Ирэна Вороник

    Бульоны считаются полезным средством для восстановления после болезни или операции, но употреблять их каждый день нежелательно. Почему это так, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

    Врачи объяснили, почему опасно каждый день пить мясной бульон

    Медик назвал три основных причины, по которым не стоит каждый день пить говяжий или куриный бульон. Во-первых, постоянные жиры могут привести к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

    «Доказано, что многие болезни цивилизации — атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты — связаны с постоянным употреблением насыщенных жирных кислот, то есть животных жиров. Одна из наиболее действенных рекомендаций — сокращение в рационе животных жиров, в том числе бульонов», — сказал Бобровский.

    Еще одна опасность в том, что заметить негативно влияние мясных жиров на здоровье можно слишком поздно. Некоторые заболевания могут развиваться годами и не давать о себе знать.

    Третья причина — бульоны могут спровоцировать обострение хронических болезней. Например, подагры, панкреатита.

    Медик отметил, что такие риски связаны именно с мясными бульонами. Рыбные гораздо менее вредны, а к овощным все предостережения не имеют никакого отношения.

    Врачи рассказали, кому может быть опасно худеть. В первую очередь, это относится к людям с расстройством пищевого поведения. Однако несбалансированная диета может негативно сказаться на здоровье всех, кто решит на ней посидеть.