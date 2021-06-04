Врачи объяснили, почему не стоит переедать соленых огурцов

Соленые огурцы — крайне популярное блюдо в России. Их добавляют в салаты, используют как закуску и в качестве гарнира. Диетологи объяснили, почему все-таки не стоит переедать соленых огурцов и чем они могут быть вредны, написала «Политика сегодня».

В одном соленом огурце содержится более 60% дневной нормы натрия для взрослого человека, рассказал нутрициолог Джей Ковин. Кроме того, из-за потребления большого количества соли могут возникать отеки, так как соль задерживает воду в организме.

Диетолог Рашми Биакоди добавила, что соления в большом количестве могут вызвать гипертонию и метеоризм. Кроме того, соленая пища повышает аппетит, поэтому люди, злоупотребляющие соленьями, часто склонны к перееданию.

К тому же в соленых огурцах повышено содержание молочной кислоты. Для здорового человека она безвредна, но для людей с повышенной кислотностью желудка или язвой может быть опасна.

Много есть соленых огурцов не стоит, пары штук в день более чем достаточно. Врачи и диетологи уверены: в свежих овощах содержится гораздо больше полезных веществ, лучше отдавать предпочтение им.