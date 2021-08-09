Врачи объяснили, почему не стоит есть творог каждый день

Творог — очень полезный продукт, богатый кальцием, витамином A и другими полезными веществами. Однако злоупотребление им может негативно повлиять на состояние здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с «Ридус».

Медик предупредила, что ежедневное употребление 200 граммов творога может спровоцировать проблемы с почками и, как следствие, почечную недостаточность. Все дело в том, что белок, содержащийся в твороге, легко усваивается организмом и тем самым дает повышенную нагрузку на почки. Кроме того, продукт противопоказан людям с заболеванием сердца, а также беременным вредно много есть творога.

«Если ежедневно употреблять по 200 граммов творога, когда у человека есть какая-то предрасположенность к заболеваниям почек и сердечно-сосудистой системы, это может приводить к задержке жидкости и даже у некоторых людей может развиться почечная недостаточность. В легкой форме, обратимая, но тем не менее это большая нагрузка на организм», — рассказала Русакова.

Она отметила также, что другая кисломолочная продукция в избытке вредна для человека. По ее словам, безопасным количеством является 125 граммов натурального йогурта, или стакан нежирной ряженки и 100 граммов творога или несколько ломтиков сыра в день.