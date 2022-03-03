Врачи объяснили, почему чистить уши ватными палочками вредно

Очищение ушей ватными палочками может способствовать попаданию инфекции. Также такие действие могут привести к перфорации барабанной перепонки. Об этом в Международный день охраны здоровья уха и слуха рассказали врачи Георгий Шадрин и Ольга Федорова.

«Правильно не чистить уши. Стоит задаться вопросом, а с какой целью человек хочет почистить уши? Ушная сера — это природный защитный фактор, по аналогии с краской на автомобиле, которая защищает от коррозии, ту же функцию выполняет сера в наружном слуховом проходе», — сообщил РИА «Новости» старший научный сотрудник столичного института имени Л. И. Свержевского Шадрин.

По его словам, когда человек убирает серу, он снимает природную защиту. Кроме того, ватные палочки могут травмировать кожу, а это грозит занесением инфекции.

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии уха института Свержевского Федорова отметила, что чистка ушей может закончиться разрывом барабанной перепонки.

«Травмы барабанной перепонки бывают механическими, например, когда человек чистит ухо палочкой, спичкой, или при неосторожных медицинских манипуляциях», — объяснила она.

Также может возникнуть баротравма из-за удара ладонью или мячом по уху. Кроме того, барабанную перепонку могут повредить при перемене давления, сморкании с закрытым носом и ртом.