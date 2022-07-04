Врачи объяснили опасность кондиционера и ледяного душа во время жары
Медицинские эксперты рассказали журналистам kp.ru, какие главные ошибки совершают люди во время аномальной жары. По их словам, ледяной душ или включенный на максимум кондиционер могут стать смертельно опасными в летнюю пору года.
При сильно включенном кондиционере разница температур между знойной улицей и холодным помещением провоцирует спазм сосудов. А это, в свою очередь, может привести к головной боли и даже к инсульту. Медики отмечают, что перепад температур не должен быть больше 10 градусов.
То же самое касается и ледяного душа и ванн. Известны случаи, когда холодная вода провоцировала спазм сосудов, инфаркт, а затем и смерть. Например, такой случай произошел с российским актером Анатолием Папановым.
Кроме того, медики не советуют пить холодную воду со льдом во время зноя. Из-за таких напитков легко может появиться ангина или же другие лор-заболевания. Вместо газированных напитков рекомендуется употреблять чистую питьевую воду, которая утоляет жажду гораздо лучше.
Любителям спорта не рекомендуют бегать во время температуры воздуха выше +25 градусов. Такие пробежки лучше устраивать до семи утра или же поздним вечером после 21 часа, резюмировали эксперты.