Врачи объяснили, какое давление является отклонением от нормы

Необходимо обращаться к врачу в том случае, если показатели давления составляют больше 130/80. Такой информацией поделилась главный внештатный специалист-кардиолог московского департамента здравоохранения Елена Васильева. Об этом сообщило РИА «Новости».

Медик посоветовала избегать соленой пищи в том случае, если давление достигает подобных показателей. В противном случае высокое давление может спровоцировать острый инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения, передало ИА НСН.