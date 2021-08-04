Врачи объяснили, как уберечь новорожденного от коронавируса

Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина рассказала ИА Ura.ru, что женщина, привившаяся от COVID-19, передает ребенку через кормление грудью антитела от коронавируса.

«Уже есть работы о том, что ковидные антитела передаются с молоком матери. <…> Чем бы она ни болела, против каких инфекций ни была бы привита, все антитела, которые у нее есть, она ребенку передаст», — объяснила Мескина.

По словам педиатра Ирины Добрецовой, если кормление ребенка до одного года происходило естественным путем, то он будет обладать полной иммунной защитой.

«На сегодняшний появились случаи, когда новорожденные дети болеют ковидом, поэтому любая мама должна в приоритете знать: чтобы ее ребенок вырос умным, здоровым и не заболел ковидом, нужно формирование нормального иммунитета», — обратила внимание собеседница информагентства.

Она отметила, что все необходимые иммуноглобулины содержатся в материнском молоке.