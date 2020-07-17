Врачи объяснили, как кожа на ногах «предупреждает» о скором инфаркте

Так, снимая носки или колготки в конце дня нужно убедиться, что кожа на ногах не изменила оттенок. Синюшный или фиолетовый цвет кожи, а также появление сетчатого капиллярного рисунка указывают на проблемы со здоровьем. Помимо прочего, о сбоях в работе организма говорят желтовато-оранжевые восковые наросты, сообщило РИА ФАН.

Еще симптомом болезней может быть наличие на коже вмятин. Часто это связано с периферическим отеком, который вызван накоплением жидкости в мягких тканях. По словам специалистов, ситуацию можно исправить, если правильно питаться и заниматься спортом. Отмечается, что недосып и переизбыток сна также повышают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.