Врачи объяснили, что нельзя делать инфицированному COVID-19

Есть люди, которые при температуре тела выше 38 градусов, сильном кашле и других опасных симптомах пренебрегают обращением к специалистам. Как правило самостоятельное лечение лишь ухудшает состояние. В итоге легкая форма COVID-19 может перейти в тяжелую. Также специалисты предупредили о том, что нельзя без явного повода принимать антибиотики.

Еще одно распространенное заблуждение — необходимость сбивать небольшую температуру с помощью лекарств. Специалисты предупредили, что не стоит пить жаропонижающие, если столбик градусника не поднялся выше 38,5 градуса. Помимо прочего, нельзя злоупотреблять лекарствами от кашля. Прием таких препаратов стимулирует выделение мокроты, усугубляет гипоксию, что приводит к проблемам с дыханием.

Также не рекомендуется пить в больших количествах витамины. Например, витамин C может вызвать камни в почках и проблемы с поджелудочной железой. Подобрать правильный витаминный комплекс поможет врач.