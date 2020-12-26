Врачи объяснили, что должно быть в новогодней аптечке
«Два самых основных лекарства, которые я всем рекомендую иметь дома, — это аспирин и сорбенты. Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным», — рассказала RT терапевт Людмила Лапа.
Она добавила, что злоупотребление едой и алкоголь перегружают печень, поэтому нужно следить за разжижением крови.
Доктор медицинских наук Николай Косенков уверен, что лекарства вообще не понадобятся, если за столом соблюдать меру в напитках и разносолах. По его словам, от шампанского и газировки лучше вообще отказаться — углекислый газ может вызвать острый панкреатит.
«Стоит ограничивать количество шампанского и минеральной воды с газом, по минимуму стоит запивать этими напитками еду», — подчеркнул Косенков.
Научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Анна Кошечкина посоветовала быть предельно осторожными с шампанским. Углекислый газ не только вреден для поджелудочной, но еще и ускоряет процесс опьянения. Лучше всего за новогодним столом ограничиться парой бокалов игристого.