Здоровье 29 декабря 2022, 19:50 Врачи Нижнего Новгорода выполнили операцию по экстренному стентированию сонной артерии

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Врачи больницы имени Семашко провели сложнейшую операцию по экстренному стентированию сонной артерии при инсульте. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Проведением операции занимались невролог, реаниматолог и врач-рентгенохирург. Пациента доставили в медицинское учреждение через 4,5 часа после появления симптомов заболевания. Обычно операцию, которую выполнили врачи, проводят в плановом порядке. Однако в данной ситуации пришлось ориентироваться быстро.

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«Такая операция по „острому“ стентированию в нашей клинике первая. В других регионах страны методика также находится на этапе внедрения», — рассказал главный врач больницы им. Н. А. Семашко Сергей Богданов.

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