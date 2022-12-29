29 декабря 2022, 19:50
Врачи Нижнего Новгорода выполнили операцию по экстренному стентированию сонной артерии
Врачи больницы имени Семашко провели сложнейшую операцию по экстренному стентированию сонной артерии при инсульте. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.
Проведением операции занимались невролог, реаниматолог и врач-рентгенохирург. Пациента доставили в медицинское учреждение через 4,5 часа после появления симптомов заболевания. Обычно операцию, которую выполнили врачи, проводят в плановом порядке. Однако в данной ситуации пришлось ориентироваться быстро.
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«Такая операция по „острому“ стентированию в нашей клинике первая. В других регионах страны методика также находится на этапе внедрения», — рассказал главный врач больницы им. Н. А. Семашко Сергей Богданов.
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