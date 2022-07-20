Врачи не зафиксировали развития болезни у зараженного оспой обезьян россиянина

Распространения болезни у первого зараженного оспой обезьян россиянина за две недели не произошло. Как сообщило РИА «Новости», об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Специалист подчеркнул, что фактически инкубационный период, то есть срок от начала заражения до проявления симптомов, завершился.

«Уже прошло две недели, то есть инкубационный период. Пока продолжения никакого нет», — заявил Горелов.

Первый в России случай заражения оспой обезьян выявили в Санкт-Петербурге у мужчины, вернувшегося из поездки в Португалию. К врачам инфицированный обратился с жалобой на сыпь. Проведенные анализы подтвердили заражение вирусом оспы обезьян. Пациента забрали в изолированную палату больницы. Всех людей, с которыми он контактировал после возвращения, проверили.