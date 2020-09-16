Врачи не рекомендовали участницам испытаний вакцины «Спутник V» беременеть

Женщин-добровольцев, принимающих участие в пострегистрационных испытаниях вакцины «Спутник V», призвали не беременеть во время исследования. Кормить ребенка грудью тоже не стоит.

Рекомендации участникам содержатся в протоколе клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, на который сослалось РИА «Новости».

«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть», — написано в документе.

Женщинам посоветовали воздержаться на время испытаний от кормления грудью и не быть донором яйцеклетки в течение трех месяцев после введения вакцины.

Если участница исследований забеременеет, то ее немедленно отстранят от научного процесса и возьмут под наблюдение.

Для мужчин актуальны схожие советы: им лучше избегать зачатия ребенка, не сдавать сперму для искусственного оплодотворения во время испытаний и три месяца после их завершения.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Ее разработали специалисты НИЦ имени Гамалеи вместе с коллегами из Российского фонда прямых инвестиций. Препарат назвали «Спутник V». Уже стартовало ее производство.

Выпуск вакцины против коронавируса анонсировали в США. Трамп обещает, что он появится в ближайшие недели.