Врачи назвали заболевание, при котором кожа желтеет и чешется

Представители Госпиталя Джонса Хопкинса рассказали, при каком заболевании желтеет кожа и появляется зуд. Об этом написала газета Express.

По словам специалистов, эти симптомы могут указывать на проблемы с печенью. Речь идет о стеатозе, который часто долгое время никак себя не проявляет. При этом недуге в клетках органа накапливается жир, который приводит к воспалительному процессу. Спустя некоторое время начинает чесаться кожа, передала «Вечерняя Москва».

Также сигналом развития стеатоза считается появление паукообразных гемангиом и пожелтение кожи.