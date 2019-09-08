Врачи назвали целебное свойство водки

Водочный компресс является эффективным способом избавления от остеохондроза. Водка снимает отеки и помогает избавиться от боли при обострении болезни.

Как сообщил портал «МедикФорум» со ссылкой на врачей, при сильных болях отличным лекарством может стать только компресс, в состав которого входит водка.

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Чтобы избавиться от болевого синдрома при обострении остеохондроза, нужно смешать водку с медом и нанести этот состав на больное место и потом укутать целлофаном и теплой тканью (шарфами, шерстяными платками и т. д.)

Остеохондроз — это дегенеративное хроническое заболевание позвоночника из-за которого стираются межпозвоночные диски. Этот недуг сопровождается сильными болями в спине, шее, голове, а иногда даже в плечах и руках.Неправильное питание или тяжелые физические нагрузки могут усугублять ситуацию.

Страдающим от остеохондроза категорически не рекомендуется употреблять спиртные напитки и курить, так как при этом может замедляться проходимость крови по сосудам.

Причин, по которым возникает остеохондроз, несколько. В группе риска находятся люди, которые ведут малоподвижный образ жизни и много сидят, неправильно наклоняя голову.

Остеохондроз также может появиться в результате травмы.

По данным медиков, этой болезнью страдает каждый третий житель планеты.