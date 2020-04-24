Врачи назвали странные симптомы коронавируса у пожилых людей

Например, о наличии инфекции могут говорить апатия, сонливость, потеря аппетита и даже отсутствие желания с кем-либо общаться. Профессор гериатрической медицины из Флориды, доктор Джозеф Оусландер объясняет это тем, что «некоторые пожилые люди из-за возрастных изменений или предыдущих неврологических заболеваний могут не иметь рефлексов», «например, кашля».