Врачи назвали способы снизить риск тромбоза

Британские специалисты рассказали, как можно снизить риск образования тромбов. Об этом сообщило РИА ФАН.

Одной из главных причин возникновения тромбов они назвали низкий уровень подвижности. Чтобы улучшить кровообращение следует хотя бы почаще сгибать ноги и двигать ступнями. Также врачи отметили, что на образование тромбов влияет курение. Если бросить эту вредную привычку, также снизится риск тромбоза.

Кроме курения, фактором риска является и лишний вес. Таким людям следует регулярно заниматься спортом и следить за питанием.