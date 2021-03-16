Врачи назвали способы снизить риск инсульта

Британские врачи назвали способы, как снизить риск инсульта. Об этом сообщило издание «Слово и дело» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их данным, основные факторы риска — это повышенное давление, высокий уровень холестерина и лишний вес.

В первую очередь стоит следить за питанием и употреблять достаточное количество клетчатки. Также не стоит забывать о физических нагрузках. Стоит выделять им хотя бы полчаса в день. Врачи рекомендуют отказаться от курения и употребления алкоголя, а еще следить за хроническими заболеваниями.