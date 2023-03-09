Здоровье 09 марта 2023, 14:00 Врачи назвали сочетание энергетиков и алкоголя самым опасным коктейлем

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Алкогольные коктейли очень популярны, но смешанные напитки могут быть опасны для здоровья и даже привести к смерти. Об этом сообщил Пятый канал.

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По мнению медиков, сочетание энергетиков и алкоголя может быть смертельно опасным. Ведь каждый из ингредиентов сам по себе уже значительно бьет по организму. Поэтому подобный коктейль оказывает сильную нагрузку на сердце. Как добавили «Дни.ру», такой напиток может вызвать аритмию и тахикардию. А в больших количествах — даже привести к смерти.

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