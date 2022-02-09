Врачи назвали симптомы заражения «стелс-омикроном»

Головокружение и усталость могут быть признаками заражения «стелс-омикроном». Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения Англии. Врачи отметили, что этот штамм часто становится причиной постоянной усталости и мышечных болей.

Среди частых симптомов заражения этой мутацией медики назвали головокружение. Они добавили, что признаки заболевания могут появляться и исчезать по несколько раз за день. Если такое происходит регулярно, необходимо обратиться к врачу, отметило издание Mirror.

Новый вариант «омикрона» BA.2 выделили в агентстве по здравоохранению Великобритании. Специалисты отметили, что его пока необходимо исследовать. Тип штамма уже называют скрытым, потому что он с трудом поддается выявлению в лабораториях.

Однако ПЦР-тесты без ошибок могут показать коронавирус при заражении этим вариантом. Показать BA.2 могут и антигенные экспресс-тесты на COVID-19. Пока эксперты не публикуют никаких подробностей, насколько тяжело может проходить заражение этим вариантом, еще слишком рано для оценки его угрозы.