Врачи назвали симптомы рака, которые проявляются на шее, лице и ушах

Рак кожи можно обнаружить по некоторым симптомам, которые проявляются на лице, шее или ушах. Это — жемчужно-белые наросты. Такой симптом является проявлением самой распространенной формы рака кожи — базальноклеточной карциномы.

Как отмечено в материале издание Express, у этой формы рака один из самых простых способов лечения. Базальноклеточной карцинома распространяется достаточно медленно, из-за этого болезнь чаще всего встречается у взрослых.

Базальноклеточные опухоли, как рассказали специалисты американской организации WebDM, могут принимать разные формы, в числе которых жемчужно-белая или восковая шишка на ушах, шее или лице. Зачастую на таком наросте можно увидеть кровеносные сосуды.

Они также могут проявляться в виде слегка полупрозрачных шишек или красных чешуйчатых пятен на коже. Со временем шишка увеличивается в размерах и может стать твердой. Также она может кровоточить или превратиться в болезненную язву. На коже помимо этого могут появиться рубцы или зуд.

Существует небольшой риск того, что плоскоклеточный рак распространится на другие части тела, предупредили специалисты. Обычно болезнь оказывается в лимфатических узлах. Вероятность такого исхода — около 5%. Обычно новообразования появляются на тех участках кожи, которые подвержены воздействию солнца.

Онкологическое заболевание может развиться у людей, перенесших COVID-19. По словам заместителя главы комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата медицинских наук Татьяны Соломатиной, у переболевших ковидом может развиться рак легких или желудочно-кишечного тракта.