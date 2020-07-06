Врачи назвали симптомы бубонной чумы

Виктор Малеев, академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, назвал главные симптомы бубонной чумы. Это воспаление лимфоузлов, оно сопровождается покраснением кожи и болезненностью.

«Это увеличение лимфоузла — вокруг поднимается воспаленная красная кожа, гиперемированная, болезненная очень», — заявил специалист.

По его словам, люди заражаются от диких животных. Болезнь может передаваться через укусы инфицированной блохи, живущей на их теле. Она кусает человека в ногу, так как не может прыгать высоко. Из-за этого появляются трудности в передвижении.

«У человека может повышаться температура, ему трудно ходить. У ослабленных людей чума может становиться септической. Так, из бубона прорывается в кровь бактерия и вызывает системное воспаление всего организма — сепсис», — пояснил академик РАН.