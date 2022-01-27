Врачи назвали симптом рака поджелудочной после приема пищи

Врачи из британской компании Cancer Research UK рассказали, что одним из признаков рака поджелудочной железы может быть боль после еды или в положении лежа. О симптомах, при которых стоит обратиться к врачу, написал сайт «Медик Форум».

Специалисты подчеркнули, что наиболее опасен рак тогда, когда заболевание уже в запущенной стадии, а на ранних этапах его можно вылечить. Именно поэтому так важно обращать внимание на симптомы.

Среди симптомов рака поджелудочной британские врачи выделили следующие: боль начинается в области желудка и переходит на спину, усиливается в положении лежа или при наклоне тела вперед, а также после еды. При этом больные описывали боль как тупую и кажущуюся терпимой. Она чаще всего возникала при поражении тела и хвоста органа.

Также среди тревожных знаков можно выделить потерю аппетита и незапланированное похудение. А если опухоль блокирует желчный проток, то у человека начинает желтеть кожа и глаза.