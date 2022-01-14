Врачи назвали симптом, который отличает «омикрон» от других штаммов коронавируса

Больные, заразившиеся именно штаммом коронавируса «омикрон» редко сталкиваются с болью в грудной клетке. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире канала «Москва 24».

По его словам, другие версии коронавируса вызывают этот симптом гораздо реже.

«Она (боль в грудной клетке — прим. ред.) была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. „Омикрон“ тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», — объяснил врач.

Болибок перечислил также симптомы, которые, наоборот, проявляют «омикрон». Среди них — сильная боль в горле, насморк, сухой кашель. Остаются, как и у прежних штаммов, повышение температуры, сильная слабость и головная боль.

Эксперт отметил, что один из самых необычных признаков, характерный для коронавируса, потеря обоняния, тоже может проявиться после заражения «омикроном», но она появляется уже ближе к выздоровлению.