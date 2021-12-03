Врачи назвали самый опасный симптом «омикрон»-штамма COVID-19

Врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал о самом опасном симптоме омикрон-штамма COVID-19. По его словам, им является понижение температуры.

Также при заражении подобной версией коронавируса у человека возникают головные боли и резкая слабость. Температура тела не повышается, а вовсе падает.

«Это может быть связано с поражением гипоталамуса, гормональными нарушениями. Вероятно, задеты сосудистые процессы в головном мозге. Это опасно тем, что снижаются эффективные механизмы терморегуляции. Может усиливаться свертываемость крови, что чревато тромбозами», — отметил специалист.

Также стоит обращать внимание на изменение вкусов, запахов, нарушение слуха и цветовосприятия. Все это может говорить о заражении коронавирусом.