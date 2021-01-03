Врачи назвали противопоказания для вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация, по мнению врачей, снизит темпы распространения коронавируса. Однако не все могут сделать прививку, для этого есть противопоказания, из-за которых человеку лучше отложить вакцинацию.

Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал РБК, что у пациента, которому собираются колоть вакцину от коронавируса, не должно быть никаких проявлений ОРВИ (насморка, кашля, температура, недомогания) и обострения хронических заболеваний. Также до и после инъекции не стоит злоупотреблять жирной пищей, фастфудом и алкоголем.

«Кроме того, нужно быть психологически готовым к прививке. Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание», — рассказал инфекционист.

Перед вакцинацией нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус и кровь на антитела, напомнил директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов. Через несколько недель после инъекции, для отслеживания изменений количества антител к коронавирусу, Денисов советует сдать количественный анализ на IgG-антитела к спайковому S-белку. Иммунитет после прививки вырабатывается не сразу, поэтому нужно подождать, чтобы в организме появились антитела.