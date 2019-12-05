Врачи назвали простые способы уберечься от простуды

С наступлением холодов возросло число вирусных заболеваний, пациенты жалуются на резкое повышение температуры, падение в обморок. Врач-эпидемиолог, сотрудник Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев порекомендовал четыре простых и эффективных способа уберечься от простуды.

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При резкой смене температур от холода к теплу и наоборот заболеть проще, сообщил «Царьград». Человек одевается не по погоде, рассчитывая на тепло. Однако в это время может неожиданно резко похолодать. А при сниженном иммунном статусе люди становятся более восприимчивыми к инфекциям. Кроме того, свою роль может сыграть и большой город, толпы. Все это говорит о влиянии «человеческого фактора».

В связи с этим врач дал советы, которые помогут обезопасить себя в период холодов. В первую очередь важно не допускать переохлаждения. Кроме того, стоит принимать витамины, стараться полноценно питаться, а также на время отказаться от общения с уже заболевшими людьми.

При ОРВИ может подняться высокая температура. На тяжесть заболевания влияют разные факторы: иммунный статус больного, авитаминоз и стресс, при котором заболевание нередко принимает более тяжелую форму.

Врачи ставят диагноз — ОРВИ или грипп — с помощью анализов крови, мазков.