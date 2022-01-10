Врачи назвали продукты, защищающие от простуды

Рыба, квашеная капуста и кисломолочные продукты помогут снизить риски развития простудных заболеваний. О том, что нужно включить в свой рацион, чтобы не заболеть, рассказала РИА «Новости» врач-терапевт Фаллахи Нуржахан.

По словам специалиста, важнее всего в холодные дни помочь организму разнообразным питанием, в частности продуктами, богатыми витамином D. Например, рыбой: тунцом или лососем.

«Квашеная капуста также обязательно должна быть в зимнем меню, поскольку при естественной закваске в ней образуется большое количество витаминов, в частности, аскорбиновой кислоты и пробиотиков. Уделяйте больше внимания белковой пище, в том числе животному белку», — посоветовала Нуржахан.

При этом терапевт отметила необходимость потребления в пищу свежих фруктов и овощей, а также кисломолочных продуктов. Рацион человека в холода должен быть продуманным и разнообразным, тогда вероятность заболеть простудой сильно снизится.