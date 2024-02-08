08 февраля 2024, 04:30
Врачи назвали продукты, которые помогут избавиться от висцерального жира
RG: избавиться от висцерального жира помогут квашеная капуста и жирная рыба
Избавиться от висцерального жира, который накапливается глубоко в брюшной полости, помогут определенные продукты в рационе питания. «Российская газета» собрала мнения экспертов в области диетологии.
Риск ожирения на 11% поможет снизить ежедневная порция квашеной корейской капусты (кимчи). Этот продукт низкокалорийный, богат пищевыми волокнами молочнокислыми бактериями, витаминами и полифенолами, рассказали врачи клиники Кливленда.
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«Квашеная капуста <…> — это еще одно ферментированное сокровище», — привело издание мнение ученых.
Также полезно добавить в рацион белое мясо, рыбу, постное красное мясо, фасоль и яйца. Уровень висцерального жира поможет снизить средиземноморская диета, считает американский диетолог Линос Коннолли. Важно употреблять «полезные жиры», например, оливки, оливковое масло и авокадо. Кроме этого, в меню должна быть жирная рыба.
Ранее диетолог посоветовала худеющим людям заменить привычные десерты на пастилу и мармелад. Еще один вариант — мандарины в темном горьком шоколаде.
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