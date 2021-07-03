Врачи назвали признаки диабета второго типа

Врачи назвали симптомы, которые могут говорить о наличии диабета второго типа на ранней стадии. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Во-первых, об этом может говорить ухудшение зрения. Также признаком заболевания может являться изменение пигментации кожи — черный акантоз. В этом случае кожа в некоторых местах начинает темнеть.

Кроме того, следует обратить внимание на быструю утомляемость после любых физических нагрузок. Даже совсем небольших.

Также симптомами диабета являются сухость во рту и постоянное чувство голода. При обнаружении этих признаков лучше сходить ко врачу и сдать кровь на сахар.