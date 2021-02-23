Врачи назвали признак проблем с сердцем и предвестник инфаркта

Повышенная потливость без видимых причин, особенно во сне, может быть признаком проблем с сердцем. Более того, это может указывать на приближающийся инфаркт.

Об этом рассказал Express со ссылкой на врачей из Британского фонда сердечных заболеваний.

«Прокачка крови через закупоренные артерии требует от сердца большего усилия, поэтому тело больше потеет, пытаясь снизить температуру во время дополнительных усилий», — процитировало издание объяснение медиков.

Врачи предупредили, что человеку стоит обратиться к кардиологу, если он замечает беспричинную ночную потливость. Они отметили, что опаснее всего потоотделение, которое сопровождается внезапной болью в груди, тошнотой или головокружениями. При таких симптомах пациенту может потребоваться срочная медицинская помощь.

«Газета.ru» напомнила, что врач и телеведущий Александр Мясников развеял один популярный миф о кофе. Он заявил, что люди, у которых наблюдаются проблемы с сердцем, могут пить этот напиток, и подчеркнул, что кофе не вреден сердечникам.