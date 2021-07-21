Врачи назвали признак опасного уровня холестерина

Если на пальцах ног стали появляться жировые наросты, то следует обратиться к врачу. Такие образования могут говорить о повышенном уровне холестерина в крови.

Обычно холестерин накапливается в крови бессимптомно, отметило издание Daily Express со ссылкой на медклинику Vascular Health Clinics. При этом иногда на поверхности кожи могут появиться признаки заболевания.

«Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии», — предупредили специалисты.

Они подчеркнули, что в некоторых случаях размер наростов может достигать семи сантиметров. Большое содержание холестерина в крови может привести к закупориванию артерий и сердечно-сосудистым заболеваниям. В итоге все может закончиться инсультом или сердечным приступом.

Врачи советуют заниматься физическими упражнениями и придерживаться рациона с высоким содержанием ненасыщенных жиров. Такой образ жизни поможет снизить уровень холестерина в крови и избежать негативных для здоровья последствий.

Ранее терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, что уменьшить уровень холестерина может помочь употребление грецкого ореха.