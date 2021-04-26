Врачи назвали причины дневной сонливости

Сомнолог София Черкасова поведала о том, откуда возникает дневная сонливость. Об этом она рассказала Nation News.

Врач заявила, что данный симптом может быть признаком множества заболеваний. По ее словам, наиболее часто сильная усталость является сигналом болезни остановок дыхания во сне.

«При этом заболевании у человека на фоне храпа могут случаться частые остановки дыхания. Нормой считается до пяти остановок дыхания за ночь. Если их больше, то это говорит о синдроме остановки дыхания во сне. В тяжелых случаях у человека может случаться до 500 остановок дыхания за ночь, из-за чего он может не дышать около 3-4 часов», — дополнила сомнолог.

Она также отметила, что любая остановка дыхания является стрессом, вызывающим микропробуждение мозга. Это позволяет привести в нужную форму тонус дыхательных мышц.

Также к причинами чрезмерной сонливости может быть отнесена нарколепсия, представляющая собой приступы сна, которые невозможно контролировать. Помимо этого, причинами сонливости днем может быть нарушение работы щитовидной железы, а также пересыпание.