Врачи назвали преимущества инсулиновой помпы перед шприцом для диабетиков

Вместо инъекций люди, страдающие диабетом первого типа, могут использовать инсулиновую помпу. Эндокринологи Алексей Калинчев и Антон Поляков в разговоре с Ura.ru назвали преимущества этого метода.

Замены инсулину пока нет, но инсулиновая помпа — более простой и эффективный метод его приема, чем шприц.

«Она дает более точную дозировку инсулина. Соответственно, лучше идут прогнозы с точки зрения продолжительности жизни, происходит минимизация осложнений», — пояснил Алексей Калинчев.

Его поддержал Антон Поляков, добавив, что факторы стресса, болезни и переедания все равно могут сказываться на уровне инсулина.

«[Помпа] более надежна, контролируема, предсказуема. Там идет относительно постоянная подача необходимых доз инсулина», — сказал врач.

Специалисты отметили, что недостаток инсулиновой помпы в ее цене — на этот способ доставки инсулина уходит порядка 300 тысяч рублей в год.