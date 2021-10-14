Врачи назвали пять продуктов, с помощью которых можно забыть о синяках

У некоторых людей даже от слабого ушиба образовываются серьезные синяки. По мнению врачей, подобные симптомы могут свидетельствовать о недостатке определенных питательных элементов. О том, как их восполнить, рассказала «Правда.ру».

Брокколи является источником витамина С, который помогает восстанавливать поврежденную кожу, а также вырабатывать коллаген. При этом в таком растении содержится гораздо больше витамина, чем в апельсине.

Куркума также может помочь в борьбе со шрамами и синяками. Она побеждает воспаления и бактерии, исцеляя кожу изнутри и снаружи. Из куркумы необходимо сделать пасту, смешав ее с водой, а после нанести на воспаленный участок.

Говядина содержит большое количество цинка, который помогает свертыванию крови и заживлению ран, а красный перец богат витамином А, который также ускоряет заживление и стимулирует процесс восстановления.

В лососе же содержится много витамина D3, с помощью которого кожа воспроизводит новые клетки, а также защищает здоровые.