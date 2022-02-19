Врачи назвали пять продуктов, которые категорически нельзя хранить в холодильнике

Тропические фрукты, соленые овощи и лапшу ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике. В холоде в этих продуктах появляются опасные вещества, способные привести к разрушению печени.

Список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике, привел пользователь китайского портала WeChat. Диетолог предупредил, что в некоторых продуктах при низких температурах вырабатываются вещества афлатоксины. Эти вещества могут разрушить печень и олабить иммунитет.

По словам автора материала, в холод нельзя отправлять приправы и специи. Также нельзя держать в холодильнике тропические фрукты. Низкие температуры не помогут сохранить их свежесть, а только ускорят процесс гниения. Еще не стоит держать в холоде лапшу.

«Лапша, приготовленная самостоятельно, может храниться максимум в течение двух-трех дней, однако некоторые считают, что в холодильнике она не портится и может храниться дольше. На самом деле употребление такой лапши может крайне негативно сказаться на здоровье», — отметил медик.

Он добавил, что в холодильнике нельзя хранить соленые овощи и лекарственные растения.