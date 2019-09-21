Врачи назвали первые признаки болезни Альцгеймера

Ухудшение зрения, дезориентация и трудности с логикой могут сигнализировать о начале болезни Альцгеймера. Среди симптомов этого недуга числятся не только провалы в памяти.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт старения США (National Instute on Aging), на данный момент не существует методики, которая точно позволяет распознать начинающуюся болезнь.

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«Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера являются не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания. Например, проблема подбора нужных слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения в способности рассуждать логически и принимать решения», — рассказали агентству в Институте.

Проблемы с памятью, в конечном итоге, могут оказаться легким расстройством, которое может и не привести к болезни Альцгеймера.

Первые признаки болезни могут появиться у разных людей, однакоглавный фактор риска — это по-прежнему возраст. По данным экспертов, число людей с этим заболеванием удваивается каждые пять лет старше 65 лет.

21 сентября отмечается Всемирный день болезни Альцгеймера — недуга, который характеризуется потерей памяти, способности рационально мыслить и ухаживать за собой.