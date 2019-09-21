Врачи назвали первые признаки болезни Альцгеймера
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт старения США (National Instute on Aging), на данный момент не существует методики, которая точно позволяет распознать начинающуюся болезнь.
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«Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера являются не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания. Например, проблема подбора нужных слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения в способности рассуждать логически и принимать решения», — рассказали агентству в Институте.
Проблемы с памятью, в конечном итоге, могут оказаться легким расстройством, которое может и не привести к болезни Альцгеймера.
Первые признаки болезни могут появиться у разных людей, однакоглавный фактор риска — это по-прежнему возраст. По данным экспертов, число людей с этим заболеванием удваивается каждые пять лет старше 65 лет.
21 сентября отмечается Всемирный день болезни Альцгеймера — недуга, который характеризуется потерей памяти, способности рационально мыслить и ухаживать за собой.