Врачи назвали отличия инфаркта от признаков панической атаки
Инфаркт и паническая атака имеют схожие симптомы. В их числе чувство непреодолимого страха, одышка, тошнота и боль в груди, перечислили медики газете Express. Но при инфаркте боли в груди отдают и в другие части тела: в левую руку, челюсть, шею, живот и спину.
В случае сердечного приступа также может дойти до рвоты тошнота. Кроме того, появляются повышенное потоотделение и кашель. При таких симптомах специалисты советуют вызвать врачей. «Лучше пусть вызов скорой будет ошибочным, нежели потом окажется, что человека слишком поздно спасать», — подчеркнули медики.
При панической атаке у человека возникает озноб или его приливы, учащается сердцебиение, появляются дрожь и покалывание в руках и ногах, ощущение сухости во рту, удушья, а также звенит в ушах. Медики рекомендуют обратиться к врачу, если такие состояния возникают часто. Панические атаки, как правило, лечатся путем психотерапии или медикаментозно.
Кардиологи назвали одну из скрытых причин инфаркта, которая может привести к летальному исходу. Свыше 90% людей с сахарным диабетом II типа входят в повышенную зону риска. Первые 10 лет заболевание особенно сильно воздействует на сердце, тем самым порождая инфаркт или инсульт.
Инфаркт миокарда или сердечный приступ — одна из клинических форм ишемической болезни сердца. В основном он проявляется интенсивной болью за грудиной. Пациент может жаловаться на чувство дискомфорта в груди, боли в животе, горле, руке, лопатке.