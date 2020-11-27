Врачи назвали отличия инфаркта от признаков панической атаки

Главная разница между инфарктом и панической атакой в том, что сердечный приступ может стать летальным, в то время как паническая атака серьезной угрозы для здоровья не представляет. Однако два этих недуга могут иметь общие симптомы. Как отличить друг от друга эти заболевания рассказали медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Инфаркт и паническая атака имеют схожие симптомы. В их числе чувство непреодолимого страха, одышка, тошнота и боль в груди, перечислили медики газете Express. Но при инфаркте боли в груди отдают и в другие части тела: в левую руку, челюсть, шею, живот и спину.

В случае сердечного приступа также может дойти до рвоты тошнота. Кроме того, появляются повышенное потоотделение и кашель. При таких симптомах специалисты советуют вызвать врачей. «Лучше пусть вызов скорой будет ошибочным, нежели потом окажется, что человека слишком поздно спасать», — подчеркнули медики.

При панической атаке у человека возникает озноб или его приливы, учащается сердцебиение, появляются дрожь и покалывание в руках и ногах, ощущение сухости во рту, удушья, а также звенит в ушах. Медики рекомендуют обратиться к врачу, если такие состояния возникают часто. Панические атаки, как правило, лечатся путем психотерапии или медикаментозно.

Кардиологи назвали одну из скрытых причин инфаркта, которая может привести к летальному исходу. Свыше 90% людей с сахарным диабетом II типа входят в повышенную зону риска. Первые 10 лет заболевание особенно сильно воздействует на сердце, тем самым порождая инфаркт или инсульт.

Инфаркт миокарда или сердечный приступ — одна из клинических форм ишемической болезни сердца. В основном он проявляется интенсивной болью за грудиной. Пациент может жаловаться на чувство дискомфорта в груди, боли в животе, горле, руке, лопатке.