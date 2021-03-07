Врачи назвали отеки ног симптомом цирроза печени

Отек частей тела, особенно ног, может стать сигналом о развитии смертельно опасного заболевания. Такой симптом является одним из ключевых в развитии цирроза печени.

Как сообщило издание Express со ссылкой на медиков, отеки сигнализируют о попытках печени функционировать нормально. По словам врачей, постоянное недомогание, усталость, потеря аппетита и веса также относится к признакам цирроза.

У многих пациентов замечается тошнота, рвота, болезненность в области печени, сосудистые звездочки на коже и нарушение режима сна.

Симптомами цирроза также являются кожный зуд, покраснение ладоней, пожелтевшие кожа и глазное яблоко, ранее сообщали врачи.

Медики советуют незамедлительно обращаться к врачу при наличии указанных симптомов, пройти обследование, выявить заболевание и начать лечение.

Цирроз печени — это хроническое заболевание. Оно сопровождается необратимым замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой.