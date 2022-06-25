Врачи назвали основные причины ожирения

Кардиологи, диетологи, терапевты и наркологи обсудили вопросы медицинской профилактики для сохранения здоровья россиян. Посвященный этой теме круглый стол прошел в Совете Федерации, сообщили «Известия». Одним из важных вопросов стало ожирение. От четверти до трети россиян имеют лишний вес.

Медики поговорили про профилактику социально значимых заболеваний и основных факторов риска. Обсуждение шло о борьбе с курением, злоупотреблением алкоголя, повышенным уровнем сахара и артериальным давлением, а также ожирением.

Последнее может приводить к серьезным проблемам со здоровьем — в том числе к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Среди россиян процент страдающих ожирением людей в различных регионах варьируется от 24,4 до 35,5%.

Сама по себе проблема избыточного веса даже более серьезна — помимо людей с поставленным диагнозом «ожирение», лишний вес наблюдается примерно у половины населения страны, заявлял ранее академик РАН Виктор Малафеев.

Во многих странах в последние годы видна тенденция роста социально значимых неинфекционных заболеваний, пояснили в Роспотребнадзоре. Ведущая роль в их происхождении принадлежит нарушению структуры питания.

Также значимым фактором в наборе излишней массы тела является гиподинамия — или недостаток движения, считают специалисты. Еще один важный фактор — это стресс. Его считают ели не важнейшим фактором, особенно в последние несколько лет.

Такая проблема характерна для всего мира, а не только для России. Международные организации, такие как ООН, ВОЗ и ФАО призывают все страны разрабатывать и активно внедрять программы здорового питания.

В такие программы входят и меры по снижению потребления критически значимых пищевых веществ, а именно добавленного сахара, соли, трансжиров и насыщенных жирных кислот.