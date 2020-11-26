Врачи назвали «ночной» симптом дефицита витамина D

На ранних этапах развития недуга симптомы могут не проявляться. Обнаружить его можно только с помощью диагностических исследований или рентгена.

При нехватке в организме витамина D у людей может наблюдаться тупая ноющая боль в области поясницы и таза, а также в бедрах, ногах и ребрах. По ночам или же при надавливании на кости боль может становиться сильнее.

Патология опасна для людей пожилого возраста, предупреждают эксперты. Поскольку она становится причиной переломов, а также остеопороза.

Витамин D — это группа биологически активных веществ. Он обеспечивает всасывание кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике.

Врач-диетолог Наталья Нефедова ранее объяснила, в каком случае употребление цитрусовых наносит вред организму человека. Если в холодное время года апельсины и мандарины в рационе помогают восполнить нехватку витамина С, то в большом количестве этот витамин выполняет функцию окислителя.