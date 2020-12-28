Врачи назвали неожиданный симптом, говорящий о проблемах с сердцем

Опухшие лодыжки могут говорить о повышенном кровяном давлении и сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом заявили эксперты организации Blood Pressure UK.

Как сообщило издание Express со ссылкой на экспертов, высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека.

«Если у вас отек лодыжек, это может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности», — сказано в материале.

В издании отметили, что высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на сердце. Со временем это может привести к снижению циркуляции крови и гипертрофии сердечной мышцы

«Это позволяет жидкости скапливаться в ваших лодыжках, что приводит к их опуханию», — объяснили британские специалисты.

В некоторых случаях отек лодыжек может свидетельствовать о том, что другие жизненно важные органы тоже не очень хорошо работают. Например, почки или печень.

Врачи считают, что для хорошей работы сердца нужно увеличить употребление зеленых овощей. При этом от хлеба и некоторых круп лучше отказаться.