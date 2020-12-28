Врачи назвали неожиданный симптом, говорящий о проблемах с сердцем
Как сообщило издание Express со ссылкой на экспертов, высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека.
«Если у вас отек лодыжек, это может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности», — сказано в материале.
В издании отметили, что высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на сердце. Со временем это может привести к снижению циркуляции крови и гипертрофии сердечной мышцы
«Это позволяет жидкости скапливаться в ваших лодыжках, что приводит к их опуханию», — объяснили британские специалисты.
В некоторых случаях отек лодыжек может свидетельствовать о том, что другие жизненно важные органы тоже не очень хорошо работают. Например, почки или печень.
Врачи считают, что для хорошей работы сердца нужно увеличить употребление зеленых овощей. При этом от хлеба и некоторых круп лучше отказаться.