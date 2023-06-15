Здоровье 15 июня 2023, 00:39 Врачи назвали неожиданное свойство селедки, которое спасет от страшных болезней Диетолог Макиша назвала селедку продуктом для профилактики рака Freepik

Читать 360tv в

Употребление селедки снижает риски возникновения рака. Об этом сообщили врач Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам Макиши, полезная особенность продукта обусловлена жирными кислотами омега-3 и селеном, которые чаще всего встречаются именно в селедке.

Реклама

«И то, и другое [вещество], являясь мощным антиоксидантом, защищает наши клетки от таких метаболических повреждений», — сказала специалист.

Кроме того, эти элементы могут положительно влиять и на другие процессы в организме. Омега-3 способна предотвратить старение клеток кожи и улучшить их состояние.

По словам Агапкина, жирные кислоты полезны в профилактике нейродегенеративных расстройств. Заядлые любители селедки имеют дополнительную защиту от таких недугов, как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее гастроэнтеролог назвала квас очень полезным напитком. Он положительно влияет на сердце и сосуды из-за витаминов B1, B2, E, PP, которые содержатся в составе продукта.