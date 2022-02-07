Врачи назвали неочевидные симптомы развития рака

При онкологичеких заболеваниях у людей могут появляться симптомы, предупреждающие о развитии недуга. При этом сигналы могут быть не вполне очевидны, в результате на них долгое время не обращают внимания. К такому выводу пришли немецкие врачи, о результатах их исследований пишет издание Focus.

По словам специалистов, беспричинный кашель в течение нескольких недель может указывать на развитие рака легких. Изжога, не связанная с употреблением жирной или острой пищи, говорит о возможном раке горла или гортани.

Должен обеспокоить человека и зуд вокруг родинки, а также ее покраснение. Это может указывать на онкологические заболевания кожи и является поводом для обращения к онкодерматологу.

Кровь в стуле — опасный признак, он может быть свидетельством не только геморроя или повреждения слизистой, но и симптомом рака кишечника.

Стоит обратить внимание и на увеличение лимфоузлов. Они могут опухать в области шеи, подмышек или паха. Иногда узлы увеличиваются в результате простуды, однако если воспаление держится слишком долго, это должно насторожить и также стать поводом для похода к специалисту.

Ранее заведующий отделом клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, президент Противоракового общества России Давид Заридзе рассказал, что количество поздно выявленных онкологических заболеваний выросло за пандемию в некоторых регионах до 23%.