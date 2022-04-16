Врачи назвали необычный симптомом рака полости рта

Резкое изменение голоса причислили к симптомам онкологического заболевания полости рта. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения Англии (NHS).

Определить возможное наличие ракового заболевания полости рта возможно не только по голосу, отметило Daily Express. В числе других признаков затрудненное глотание, кровотечение и онеменение во рту, сложности при движении челюсти, шатающиеся зубы, красные и белые пятна на слизистой, а также непреднамеренная потеря веса.

Опухоль, как уточнили медики, может развиться на внутренней части щек, деснах, небе или губах.

В том случае, если какие-либо из вышеуказанных проблем длятся дольше трех недель, следует обратиться к врачу — терапевту или стоматологу.

При этом, если человек регулярно пьет или курит, то обратиться за медицинской помощью особенно важно, подчеркнули в NHS.

Курение и неправильное питание чаще всего провоцируют развитие злокачественных опухолей, предупредил врач-онколог Иван Карасев. Онкология опасна тем, что на начальной стадии она не дает о себе знать. Человек часто путает симптомы рака с другими, менее опасными заболеваниями.