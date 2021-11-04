Врачи назвали напиток, приводящий к преждевременном старению

Ученые из калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выяснили, что сладкие газированные напитки приводят к преждевременному старению на клеточном уровне. Исследователи утверждают, что ежедневное употребление 0,5 литра газировки сократит жизнь примерно на 4,6 года.

Результаты своей работы они опубликовали в журнале американской Ассоциации общественного здравоохранения. Исследование проводилось на основании информации, собранной в 1999–2002 годах в рамках Национального исследования здоровья и питания. Речь идет о данных о состоянии здоровья 5309 человек в возрасте 20-65 лет.

Ученые узнали, что люди, часто употреблявшие газировку, обладают более короткими теломерами. Это участки ДНК, связанные с повышением риска развития хронических заболеваний и сокращением срока жизни.

Доктор философии, профессор психиатрии в UCSF Элисса Эпель подчеркнула, что подслащенная газировка может не только провоцировать развитие болезней, но и сокращать жизнь. Она признала, что это первая выявленная связь между теломерами и газировкой.

«Это правило сохраняется независимо от возраста, расы, дохода и уровня образования. Укорочение теломер начинается задолго до начала болезни», — объяснила она. Эпель добавила, что хотя исследование проводилось исключительно на взрослых людях, его результаты могут быть справедливы и для детей.

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали для замедления старения организма регулярно есть продукты с витаминами А, С и Е, содержащие селен, кремний и другие полезные микроэлементы.