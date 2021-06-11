Врачи назвали напитки, провоцирующие развитие подагры

Американские специалисты из отдела ревматологии, иммунологии и аллергии госпиталя Brigham and Women’s заявили, что употребление определенных напитков может вызвать артрит. В черном списке оказались сладкие напитки и пиво.

«Прошлые научные работы показали, что употребление подслащенных сахаром напитков связано с повышенным риском развития ревматоидного артрита», — рассказали врачи. Их процитировало британское издание Daily Express.

Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании отметили, что ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание, когда иммунная система атакует здоровые ткани, которые окружают суставы. В итоге покрывающий суставы тонкий слой клеток воспаляется и выделяет определенные химические вещества. В результате сустав может терять форму и даже разрушаться.

Также несколько исследований показали, что алкоголь может повлиять частоту и тяжесть приступов подагры — разновидность артрита. Врачи советуют не употреблять спиртные напитки хотя бы несколько дней в неделю.

Специалисты Британского общества подагры отметили, что развитие подагры вероятнее при чрезмерном употреблении пива, а не вина или других напитков.