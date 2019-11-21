Врачи назвали лучший чай в холода

В России начинается климатическая зима. В парках уже начали предлагать горячие и согревающие напитки. Врачи рассказали, какие из них помогут согреться, а какие лучше не употреблять.

Врач-диетолог Сергей Обложко посоветовал на улице попить безалкогольного глинтвейна. По его словам, если убрать алкоголь, этот напиток по составу прекрасно подходит для согревания.

«Сахар, какие-то оставшиеся витамины, органические кислоты — все это может обладать, действительно, бодрящим энергетическим эффектом. А пряности раздражают рецепторы пищевода, усиливают локальное кровоснабжение и создают ощущение тепла», — объяснил Обложко. Его слова привело РИА «Новости».

Что касается алкоголя, врачи сходятся во мнении, что спиртное сначала согревает, но это краткосрочный эффект. Потом становится еще холоднее.

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«Вначале организм вырабатывает тепло, происходит расширение сосудов, кровоток улучшается, теплообмен усиливается, но через какое-то время, когда действие алкоголя будет уже не таким выраженным, мы начинаем замерзать. Причем сильнее, чем если бы мы не пили алкоголь», — объяснил врач-терапевт Виктор Лишин.

Самым лучшим согревающим напитком врачи назвали чай с добавлением меда. Врач-диетолог Мария Королева добавила, что кроме меда в чай можно добавить имбирь. Такой напиток и согреет, и энергии придаст.

«Это и вкусно, и поддерживает иммунитет, работоспособность и настроение», — сказала специалист.